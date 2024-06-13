İsmailağa Jose Mourinho’nun 6 milyonuna gözünü dikti

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun Türkiye’ye gelmesi hem ülkemizde hem de dünyada gündemden düşmüyor.

Fenerbahçe’den yıllık 10.5 milyon Euro maaş alacak Mourinho’ya İsmailağa Cemaatinden ilginç bir talep geldi.

İsmailağa’ya yakınlığıyla bilinen Bişr-i Hafi İlim İrfan Derneği’nde sohbet veren Ebu Bekir Sıddık Kaya isimli şahıs, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Mourinho’nun maaşına göz dikti.

Kaya, Mourinho’nun aylık 29 milyon lira maaş aldığını bunun 6 milyonunun kendilerine vermesi halinde rehabilitasyon merkezi açacaklarını söyledi.

“MOURİNHO MÜSLÜMAN OLSUN”

1 yıldır 6 milyon lira toplayamadıkları anlatan Kaya, “Yardım için o kadar müslümana bu konuyu yaydık ama 6 milyon TL toplayamadık. Adam ayda 29 milyon TL maaş alacakmış. Allah'ım Mourinho'ya iman nasip eyle ki bize para versin. Bu müslümanlardan bize fayda yok. Mourinho 23 milyon TL ile bir aylık geçinir. 6 milyon TL'yi bize versin. Bu müslümanlardan bize fayda gelmeyecek çünkü...” ifadelerini kullandı.