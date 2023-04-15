15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmet Taşdemir'den zemin açıklaması: İki takım için de istenilen oyun olmadı

İsmet Taşdemir'den zemin açıklaması: İki takım için de istenilen oyun olmadı

Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Tuzlaspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 21:58
Takip Et

İsmet Taşdemir'den flaş açıklamalar

İsmet Taşdemir'den zemin açıklaması: İki takım için de istenilen oyun olmadı
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 yenen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, çok iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"SAHA KÖTÜYDÜ VE ZEMİN BOZUKTU"
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Ligin sonları yaklaştıkça her maç daha önemli bir hale geliyor. Saha kötüydü ve zemin bozuktu. İki takım için de istenilen bir oyun olmadı. Bizim adımıza önemli olan kazanmaktı. Pek fazla bir şey üretemedik ancak çok iyi mücadele ettik. Pozisyon vermedik. Maçı kazanmasını bildik. Çok önemli bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
3
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Güzel oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı
6
﻿Güzel oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı
﻿Güzel oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul, öldü
﻿Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul, öldü
﻿Adana'da sokakta otururken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul, öldü
﻿İsmet Taşdemir'den zemin açıklaması: İki takım için de istenilen oyun olmadı
﻿İsmet Taşdemir'den zemin açıklaması: İki takım için de istenilen oyun olmadı
﻿İsmet Taşdemir'den zemin açıklaması: İki takım için de istenilen oyun olmadı
﻿Bayraktar KIZILELMA 4. uçuşunda Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı
﻿Bayraktar KIZILELMA 4. uçuşunda Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı
﻿Bayraktar KIZILELMA 4. uçuşunda Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı
﻿Irak’ta sel köprüyü çökertti
﻿Irak’ta sel köprüyü çökertti
﻿Irak’ta sel köprüyü çökertti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.