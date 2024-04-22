İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzesi verecek mi?

Kaynak: AA
İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzesi verecek mi?
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu Patriot füze hava savunma sistemleri konusundaki iddialara açıklık getirmedi.

Albares, Brüksel'de gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Patriot konusu oldukça fazla konuşuldu. Benim sizlere söyleyebileceğim, İspanya'nın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğidir." ifadelerini kullandı.

Albares, "Şu anda Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu malzemeler askeri mühimmat ve hava savunma sistemleri. İspanya elinden gelen askeri yardımları yaptı ve yapmaya devam edecek." şeklinde devam etti.

Diğer yandan Savunma Bakanı Robles, Ukrayna'ya Patriot gönderilmesi iddialarıyla ilgili olarak, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Robles, "İspanya Ukrayna'yı destekliyor ve her alanda ona yatırım yapıyor. Gönderdiğimiz her türlü malzeme konusunda her zaman çok dikkatli ve ihtiyatlı davrandık." dedi.

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