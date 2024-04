İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzesi verecek mi?

Albares, Brüksel'de gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Patriot konusu oldukça fazla konuşuldu. Benim sizlere söyleyebileceğim, İspanya'nın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğidir." ifadelerini kullandı.

Albares, "Şu anda Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu malzemeler askeri mühimmat ve hava savunma sistemleri. İspanya elinden gelen askeri yardımları yaptı ve yapmaya devam edecek." şeklinde devam etti.

Diğer yandan Savunma Bakanı Robles, Ukrayna'ya Patriot gönderilmesi iddialarıyla ilgili olarak, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Robles, "İspanya Ukrayna'yı destekliyor ve her alanda ona yatırım yapıyor. Gönderdiğimiz her türlü malzeme konusunda her zaman çok dikkatli ve ihtiyatlı davrandık." dedi.