İspanya'da 60 bin tren yolcusu mağdur oldu

İspanya'da 3 kişinin ölümüne 3 kişinin de kaybolmasına neden olan şiddetli yağışlardan dolayı 60 bin tren yolcusunun mağdur olduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
İspanya'da 60 bin tren yolcusu mağdur oldu

Devlet demir yolları işletmesi Renfe'nin verdiği bilgilerde, 2, 3, 4 Eylül'de etkili olan şiddetli yağmur sonucu aksayan tren seferlerinden dolayı 60 bin kadar yolcunun biletini değiştirdiği ya da iptal ettiği açıklandı.

Ülkede özellikle Madrid, Endülüs ve Castilla La Mancha bölgelerinde son üç gündür yaşanan ulaşım aksaklıklarından sonra durumun bugün normale döndüğü ve hızlı tren seferlerinin programlanan saatlerde yapıldığı belirtildi.

Bazı köprülerin ve yolların çöktüğü Madrid ve Toledo çevresinde halen kapalı tutulan ara yollar bulunuyor.

Madrid özerk yönetim hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinden Madrid'in "felaket bölgesi" ilan edilmesini istedi.

Madrid ve Sevilya kentlerindeki tren istasyonlarında hafta sonunda uzun kuyruklar ve yerlerde yatan insan görüntüleri öne çıkmıştı.

Kötü hava şartlarından Toledo'ya bağlı küçük yerleşim yerlerinde, araba veya asansör içinde su altında kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan şiddetli yağışlardan dolayı 2'si Madrid, 1'i Toledo kentine bağlı köylerde kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

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