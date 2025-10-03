İspanya'da Arda Güler krizi! Kulübü birbirine kattı: Ortalık yıkıldı

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco arasında iplerin gerildiği iddia edildi. İspanyol basınına göre ikili arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ediyor ve Paris Saint-Germain'e karşı alınan mağlubiyetin ardından ikili arasındaki gerilimin daha da belirginleştiği kaydedildi.

DECO AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Deco, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer yapılmamasına rağmen Pedri, Gavi ve Raphinha ile sözleşme yenilediklerini hatırlatarak, "Bu da takımın seviyesini artırdı." sözlerini kullanmıştı. Flick ise istediği transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle rahatsız.

Görüşmeler resmen başladı! Kim Min-Jae geri dönüyor

FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...

OLAYLARIN BÜYÜME SEBEBİ ARDA GÜLER!

İspanyol basını, iki ismin arasındaki gerginliğin özellikle Arda Güler'in Real Madrid'e kaptırılmasından bu yana büyüdüğünü ileri sürdü. Flick'in, Arda için söylediği "Bizim için büyük bir kayıp, o harika bir oyuncu." sözlerinin başkan Joan Laporta'ya iletildiği aktarıldı.

BAŞKANA KADAR GİTTİ

Son gelişmelerin ardından Barcelona yönetiminde tansiyonun yükseldiği, Flick ile Deco arasındaki fikir ayrılıklarının başkan Laporta'ya kadar taşındığı kaydedildi. Bu durum, kulüpte "Arda Güler krizi" olarak yorumlandı.

Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...

Ne yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardı

Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdüler