İspanya'da Arda Güler krizi! Kulübü birbirine kattı: Ortalık yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, İspanya'da bir krize neden oldu. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Barcelona ve Real Madrid'in talip olduğu Arda Güler, tercihini beyazlılardan yana kullanmıştı. Bu konu ile ilgili Katalan ekibinde çarpıcı gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco arasında iplerin gerildiği iddia edildi. İspanyol basınına göre ikili arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ediyor ve Paris Saint-Germain'e karşı alınan mağlubiyetin ardından ikili arasındaki gerilimin daha da belirginleştiği kaydedildi.

DECO AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Deco, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer yapılmamasına rağmen Pedri, Gavi ve Raphinha ile sözleşme yenilediklerini hatırlatarak, "Bu da takımın seviyesini artırdı." sözlerini kullanmıştı. Flick ise istediği transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle rahatsız.

OLAYLARIN BÜYÜME SEBEBİ ARDA GÜLER!

İspanyol basını, iki ismin arasındaki gerginliğin özellikle Arda Güler'in Real Madrid'e kaptırılmasından bu yana büyüdüğünü ileri sürdü. Flick'in, Arda için söylediği "Bizim için büyük bir kayıp, o harika bir oyuncu." sözlerinin başkan Joan Laporta'ya iletildiği aktarıldı.

BAŞKANA KADAR GİTTİ

Son gelişmelerin ardından Barcelona yönetiminde tansiyonun yükseldiği, Flick ile Deco arasındaki fikir ayrılıklarının başkan Laporta'ya kadar taşındığı kaydedildi. Bu durum, kulüpte "Arda Güler krizi" olarak yorumlandı.

