Görüşmeler resmen başladı! Kim Min-Jae geri dönüyor

Kariyerine Bayern Münih'te devam eden Kim Min-Jae için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Bavyera ekibinde yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ancak bir türlü takımdan ayrılamayan Kim Min-Jae için beklenen son gerçekleşiyor.

KIM MIN-JAE'NİN ADI FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Bayern Münih yaz aylarında Jonathan Tah'ı kadrosuna katmıştı. Bu transferin ardından Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmış ve Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Güney Koreli savunmacı ile ilgilendiği iddia edilmişti.

KIM MIN-JAE NAPOLI'YE GERİ DÖNÜYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Yazın takımdan ayrılamayan Kim Min-Jae, devre arasında Bavyera ekibinden ayrılacak. Alman devinde mutsuz olan ve kulübede oturmak istemeyen Jae'nin Napoli ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Haberde, büyük bir sürprizin yaşanmaması halinde 29 yaşındaki stoper oyuncusunun ocak ayından itibaren yeniden Napoli forması giyeceği aktarıldı.

