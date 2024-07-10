İspanya'da cinsel suçlarda patlama yaşanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'da cinsel suçlarda patlama yaşanıyor

İspanya'daki Pedro Sanchez hükümetinin çarşamba günü sunduğu istatistiklere göre geçen yıl İspanya'da rekor sayıda cinsel suç işlendi.

İspanyol hükümetine göre olayın boyutu daha büyük olabilir çünkü polis istatistikleri yalnızca servislere bildirilen vakaları içermektedir.

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, son yıllarla karşılaştırıldığında, ülkede cinsel suçlarla bağlantılı olarak gözaltına alınan veya soruşturmaya tabi tutulan yabancıların oranı giderek daha görünür hale geliyor. Bu oran 2023 yılında %37,3 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

İspanya Dışlanmayla Mücadele, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, Pamplona'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin bir takım önlemler almasına rağmen cinsel şiddet olgusunun tırmandığını itiraf etti. Bakanlık ve hükümet olarak ellerinden geleni yapıp bu sorunun üstesinden geleceğini söyleyen Saiz, herkesi uyanık olmaya çağırdı.

91094271-d7eb-4409-acad-603cc441f074-16-9-discover-aspect-ratio-default-0.jpg

c038c6cba1b2209745485ee3fd39c421.jpeg

Son Haberler
Endonezya’da 5,4 büyüklüğünde deprem Dünya
Endonezya’da 5,4 büyüklüğünde deprem
Niğde'de sağanak sele neden oldu Yerel Haberler
Niğde'de sağanak sele neden oldu
Ersun Yanal uçuşa geçti Spor
Ersun Yanal uçuşa geçti
Kral, finalde İspanya'yı yalnız bırakmayacak Spor
Kral, finalde İspanya'yı yalnız bırakmayacak
İngiliz'i itince anında gözaltına alındı. Irk ayrımı orada yapılır burada yapılmaz Dünya
İngiliz'i itince anında gözaltına alındı. Irk ayrımı orada yapılır burada yapılmaz
Rusya’da enflasyon yükselişte: Gıda fiyatları %9,81 arttı Dünya
Rusya’da enflasyon yükselişte: Gıda fiyatları %9,81 arttı
Altında kritik düşüş Ekonomi
Altında kritik düşüş