İspanya'da cinsel suçlarda patlama yaşanıyor

İspanyol hükümetine göre olayın boyutu daha büyük olabilir çünkü polis istatistikleri yalnızca servislere bildirilen vakaları içermektedir.

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, son yıllarla karşılaştırıldığında, ülkede cinsel suçlarla bağlantılı olarak gözaltına alınan veya soruşturmaya tabi tutulan yabancıların oranı giderek daha görünür hale geliyor. Bu oran 2023 yılında %37,3 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

İspanya Dışlanmayla Mücadele, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, Pamplona'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin bir takım önlemler almasına rağmen cinsel şiddet olgusunun tırmandığını itiraf etti. Bakanlık ve hükümet olarak ellerinden geleni yapıp bu sorunun üstesinden geleceğini söyleyen Saiz, herkesi uyanık olmaya çağırdı.