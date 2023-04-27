İspanya’da güvenlik güçlerinden kaçan araç yayalara çarptı: 2 ölü

İspanya’nın başkenti Madrid’de güvenlik güçlerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir araç yayalara çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İspanya’da güvenlik güçlerinden kaçan araç yayalara çarptı: 2 ölü

İspanya’nın başkenti Madrid’de öğle saatlerinde güvenlik güçleri, çocuk koltuğu bulunmadan bebekle yolculuk yapan bir sürücüyü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı sırada kırmızı ışıkta geçerek yayalara çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından sürücü, araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Araçta bulunan bir kadın ve 8 aylık bebek ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları, aracın yaya geçidinden geçenlere çarptığını ve yoluna devam ettiğini aktardı.

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Madrid polisi tarafından yapılan açıklamada, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edildiği, 1991 doğumlu olduğu ve sürücünün daha önce çok sayıda suça karıştığı bildirildi. Kaçak sürücünün yakalanması için operasyonlar devam ediyor. (İHA)

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