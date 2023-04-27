İspanya’da güvenlik güçlerinden kaçan araç yayalara çarptı: 2 ölü

İspanya’nın başkenti Madrid’de öğle saatlerinde güvenlik güçleri, çocuk koltuğu bulunmadan bebekle yolculuk yapan bir sürücüyü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı sırada kırmızı ışıkta geçerek yayalara çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından sürücü, araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Araçta bulunan bir kadın ve 8 aylık bebek ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları, aracın yaya geçidinden geçenlere çarptığını ve yoluna devam ettiğini aktardı.

Madrid polisi tarafından yapılan açıklamada, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edildiği, 1991 doğumlu olduğu ve sürücünün daha önce çok sayıda suça karıştığı bildirildi. Kaçak sürücünün yakalanması için operasyonlar devam ediyor. (İHA)