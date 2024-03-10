İspanya'da hırsızların gözdesi zeytinyağı oldu

İspanya'daki zeytinyağı hırsızlığının önlenemez bir hal almasının esas nedeni olarak geçen yıl ülkenin güney bölgelerinde yaşanan kavurucu kuraklığa bağlı olarak zeytin hasadının olumsuz şekilde etkilemesi gösterildi.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde hizmet veren ve yaklaşık Tu Super süpermarketler zincirinin başkanı Ruben Navarro "Zeytinyağı çalmak için en ideal ürün haline geldi" dedikten sonra organize suç çetelerinin 'sıvı altın' olarak adlandırdıkları zeytinyağlarını çalıp karaborsadan satışa sunduklarını söyledi.

Güney İspanya'da birinci, ülke genelinde ise alkollü içeceklerin hemen ardından en çok çalınan ikinci ürün olan zeytinyağı 4 yıl önceki maliyeti 5 Euro iken şimdilerde 14 Euro'ya dayanmış durumda.