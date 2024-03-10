İspanya'da hırsızların gözdesi zeytinyağı oldu

Kaynak: Sky News
İspanya'da hırsızların gözdesi zeytinyağı oldu
Dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden olan İspanya'da açıklanan yeni asayiş verilerine göre ülkenin yarısına yakınında en çok çalınan ürün zeytinyağı oldu. Hırsızlar 'Sarı Altın' adını taktıkları zeytinyağlarını karaborsada fahiş fiyatlara satıyorlar.

İspanya'daki zeytinyağı hırsızlığının önlenemez bir hal almasının esas nedeni olarak geçen yıl ülkenin güney bölgelerinde yaşanan kavurucu kuraklığa bağlı olarak zeytin hasadının olumsuz şekilde etkilemesi gösterildi.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde hizmet veren ve yaklaşık Tu Super süpermarketler zincirinin başkanı Ruben Navarro "Zeytinyağı çalmak için en ideal ürün haline geldi" dedikten sonra organize suç çetelerinin 'sıvı altın' olarak adlandırdıkları zeytinyağlarını çalıp karaborsadan satışa sunduklarını söyledi.

Güney İspanya'da birinci, ülke genelinde ise alkollü içeceklerin hemen ardından en çok çalınan ikinci ürün olan zeytinyağı 4 yıl önceki maliyeti 5 Euro iken şimdilerde 14 Euro'ya dayanmış durumda.

skynews-olive-oil-sunflower-oil-6484124.jpg

Son Haberler
Geçen yıl 423 bin ton hurda lastik ekonomiye kazandırıldı Ekonomi
Geçen yıl 423 bin ton hurda lastik ekonomiye kazandırıldı
Eski dünya şampiyonu Arnavut boksör Besar Nimani Almanya’da öldürüldü Dünya
Eski dünya şampiyonu Arnavut boksör Besar Nimani Almanya’da öldürüldü
Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu
Aydın'da 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı Yerel Haberler
Aydın'da 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Wi-Fi kullanıcı adı tutuklanmasına neden oldu Dünya
Wi-Fi kullanıcı adı tutuklanmasına neden oldu
MSB açıkladı. 11 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB açıkladı. 11 terörist etkisiz hale getirildi