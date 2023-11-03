İspanya'da orman yangını bin 400 hektarlık alanı kül etti

İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde devam eden orman yangını nedeniyle bin 400 hektarlık alan küle döndü, 600 kişi evlerinden tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
İspanya'da orman yangını bin 400 hektarlık alanı kül etti

İspanya'nın Valencia bölgesindeki Montitxelvo köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını sürüyor.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, alevler gece boyu şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Şu ana kadar bin 400 hektarlık alan küle döndü. Ador, Castellonet de la Conquesta, Terrateig ve Vilallonga belediyelerinde en az 600 kişi evlerinden tahliye edildi.

800 kişi ise tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi. Valencia özerk bölge yönetimi, Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) yardım istedi. Valencia özerk yönetimi başkanı Carlos Mazon, yangının nedeninin bilinmediğini ve araştırılacağını açıkladı.

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