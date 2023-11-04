Çanakkale'de orman yangını

Gelibolu'un Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.
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Son dakika… Son dakika… Çanakkale Gelibolu ilçesinde, orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.
Gelibolu'un Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.