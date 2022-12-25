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İspanya'da otobüs nehre düştü: 3 ölü

İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir yolcu otobüsü nehre düştü. Otobüsteki 9 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 4 kişi de kayıp. 2 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 22:32
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İspanya'da otobüs nehre düştü: 3 ölü

İspanya'da otobüs nehre düştü: 3 ölü
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İspanya'da yolcu otobüsünün sürücüsü kontrolünü kaybetti ve araç yoldan çıktı.

Galiçya bölgesinde 20 metrelik köprüden Lerez nehrine düşen otobüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. 2 kişi de yaralı olarak kurtarıldı ve bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Lugo ve Vigo şehirleri arasında meydana gelen kaza nedeniyle bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aşırı yağış kurtarma çalışmalarını yavaşlattı. Hava koşullarından dolayı kurtarma operasyonu yaklaşık 2 saat gecikti.

Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.

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