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  • İspanya'da sahada kalp krizi geçiren oyuncu oyuna geri dönmek istedi. Maçta korku dolu anlar yaşandı

İspanya'da sahada kalp krizi geçiren oyuncu oyuna geri dönmek istedi. Maçta korku dolu anlar yaşandı

İspanya'da oynanan Cordoba- Racing Ferrol maçında Gudelj, kalp krizi geçirdi ve maç iptal edildi. Sonrasında kendine gelen oyuncu oyuna geri dönmek istedi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:07
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İspanya'da skandal olay

İspanya'da sahada kalp krizi geçiren oyuncu oyuna geri dönmek istedi. Maçta korku dolu anlar yaşandı
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İspanya 3. Lig'de oynanan Cordoba-Racing Ferrol maçı korku dolu anlara sahne oldu.

Cordoba'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Dragisa Gudelj, karşılaşmanın 11. dakikasında sahada baygınlık geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gudelj, kalp masajının ardından yeniden kendine geldi.

Sevilla'da forma giyen Nemanja Gudelj'in küçük kardeşi olan Dragisa'nın yaşadığı rahatsızlığın ardından maç iptal edilirken, kendine gelmesinin ardından ambulansla sahadan çıkarılmak istenen Gudelj'in yeniden oyuna dönmek istemesi dikkat çekti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gudelj'in durumu hakkında açıklamada bulunan Cordoba CEOs'su Javier Gonzalez Calco, "Dragisa'nın bilinci açık ancak durumu yakından takip ediliyor. Bir süreliğine kalbi durmuştu ancak sahadan çıkarken bilinci açık durumdaydı. Kendisi maça devam etmek istedi ancak normal olarak onu hastaneye götürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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