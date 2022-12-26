26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İspanya'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde 24 Aralık'ta bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 21:58
Takip Et

İspanya'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İspanya'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
+
Aa
-

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, geçen cumartesi Lugo ve Vigo kentleri arasında sefer yapan otobüsün Lerez Nehrine düşmesinin ardından kayıp bir kişiye yönelik ihbar üzerine arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda 50 yaşlarında bir kadının cesedine ulaşıldı. Böylece kazada ölenlerin toplam sayısı 7'ye yükseldi.

Basında kazanın bilançosuyla ilgili çıkan ilk haberlerde, 6 ölü ve otobüs şoförü ve bir yolcu olmak üzere 2 yaralı olduğu belirtilmesine karşın, kazada kurtulan yolcunun oğlunun, annesinin bir başka kadın yolcuyla seyahat ettiğine dair bildirimde bulunduğu ve bunun üzerine arama çalışmalarının bu sabah havadan ve karadan yeniden başlatıldığı aktarıldı.

Diğer yandan, kazaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması devam ederken, olayın nedeni henüz açıklığa kavuşmadı. Kazanın yaşandığı sırada bölgede kuvvetli sağanak olduğu belirtildi.

Kazaya dair adli ve güvenlik makamlarının soruşturması devam ederken, otobüs şoförüne yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin sonuçlarının da negatif çıktığı bildirildi.

Öte yandan, otobüsün enkazının nehir yatağından kaldırılması için nehrin debisinin düşmesinin beklendiği belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
1
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
2
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
3
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
4
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
5
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber
6
﻿Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber
﻿Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
7
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿Paris saldırısının şüphelisi hakkında yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisi hakkında yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisi hakkında yeni gelişme
﻿Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı
﻿Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı
﻿Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile eşi kazada yaralandı
﻿İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
﻿İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
﻿İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
﻿İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
﻿İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
﻿İzmir’de kıskançlık cinayeti. Kız arkadaşını hem silahla vurdu hem de bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.