İspanya'dan Filistin için tanıma çağrısı

İspanya'da hükümet kurma görüşmelerine katılan sol partilerin oluşturduğu Sumar ittifakı, Filistin'in tanınmasını istedi.

İspanya'dan Filistin için tanıma çağrısı

Oda Tv'de yer alan habere göre, Sumar Sözcüsü Ernest Urtasun, yaptığı basın açıklamasında, hükümet kurma görüşmelerinin bir parçası olarak İspanya'nın Filistin devletini tanıması gerektiği konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ernest Urtasun, İspanya meclisinin 2014 yılında almış olduğu Filistin devletini tanıma kararına vurgu yaparak, PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in bu kararın uygulanması yönünde destek verdiğini aktardı ve hükümet kurma anlaşmasının bir parçası olarak Filistin devletinin tanınmasını önemsediklerini ifade etti.

Urtasun aynı zamanda, İsrail-Filistin çatışmasında önceliklerinin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması olduğunu vurguladı ve Avrupa Birliği'ne, İsrail'e karşı diplomatik baskı kurma çağrısında bulundu.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini dile getiren Sumar Sözcüsü, AB'nin İsrail ile olan ikili anlaşmalarını, özellikle silah ticareti gibi konularda askıya alması gerektiğini belirtti.

"İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURMALIYIZ"

Urtasun, İspanya'nın İsrail ile yaklaşık 130 milyon avroluk silah ticareti yaptığını paylaşarak, bu rakamın ne kadar küçük olursa olsun, İsrail'e silah satışının durdurulması gerektiğini savundu.

Ayrıca, Ukrayna'nın işgaline karşı savaş suçu suçlamaları yapılmasını gerektiğini belirterek, "Hamas'ın saldırılarını kınamamıza rağmen, bu durum İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını haklı çıkarmaz. İsrail ordusu içinde savaş suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Urtasun, Gazze'deki durumun dramatik olduğunu ve AB'nin ateşkesi ve insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için İsrail hükümetine karşı kararlı bir tutum benimsemesi gerektiğini belirtti. Bu sağlandığında, bir sonraki adımın Filistin devletinin tanınması ve gerçek bir barış süreci olması gerektiğini vurguladı.

AB içinde Filistin devletini tanıyan ilk ülkenin 2014 yılında İsveç olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ayrıca, AB üyesi olmadan önce Macaristan, Polonya ve Slovakya gibi ülkeler de Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

İspanya'da, hükümet kurma görüşmelerinin bu hafta içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması beklenirken, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin hükümet kurma müzakerelerinin önündeki en büyük engel olarak duran Katalan siyasetçiler için af çıkarılmasını zorunlu kılması dikkat çekmektedir.

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