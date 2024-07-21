İspanya'dan tarihi başarı

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'dan tarihi başarı

İspanya, UEFA Kadınlar U-19 Şampiyonası'nda üst üste dokuzuncu kez yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

İrlanda, yarı finale yükselebilmek için grubun son maçında Hollanda'yı yenmek zorundaydı ancak 20. dakikada Jade van Hensbergen'in ortasında Karlijn Voons'un kafa vuruşuyla topu üst direkten ağlara gönderdi.

Katie Keane, Lotte Keukelaar'ın şutunu üstten ağlara gönderip, Hollandalıların ilk yarıda 2-0 öne geçmesini engelledi.

İkinci yarının başlarında Joy Ralph ceza sahası dışından direkten döndü, Keane yine Keukelaar'ın ve ardından Van Hensbergen'in vuruşuyla topu üst direkten dışarı attı.

Maçın 60. dakikasında Keukelaar, Mirte van Koppen'i ortadan penaltı noktasına göndererek Hollanda'nın 2-0 öne geçmesini sağladı.

Noemie Bejerano 14. dakikada İspanya'yı öne geçirirken, Paula Comendador maçın bitimine 4 dakika kala galibiyeti garantiledi.

Şampiyon İspanya, Almanya'yı 2-0 yenerek elendi ve yarı finalde İngiltere ile eşleşti, Hollanda ise finale kalmak için Fransa ile karşılaşacak.

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