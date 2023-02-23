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Isparta-Antalya karayolunda sebze yüklü tır devrildi: 1 ölü 

Isparta-Antalya karayolunda sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 21:13
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Isparta-Antalya karayolunda sebze yüklü tır devrildi: 1 ölü 

Isparta-Antalya karayolunda sebze yüklü tır devrildi: 1 ölü 
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Kaza, Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sebze yüklü Hasan Tanrıöver (67) idaresindeki 06 CHL 05 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırda sürücü, sıkıştığı yerden Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tanrıöver tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.(İHA)              

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