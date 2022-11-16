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Ayhan Yılmaz’ın için istenen ceza belli oldu! 2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürmüştü

Isparta'da, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) öldürüp, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Yılmaz (42) hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Ayhan Yılmaz hakkında 'tasarlayarak kadın olan eşe karşı kasten öldürme', kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'ya karşı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:33
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Isparta'da 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı öldürüp kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Yılmaz’a ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ayhan Yılmaz’ın için istenen ceza belli oldu! 2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürmüştü
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Olay, 21 Haziran'da, Hızırbey Mahallesi 111'inci Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Ayhan Yılmaz, eşi 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldi. Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Ayhan Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Rabia Yılmaz ve annesi Ayfer Aydınlı'ya ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşun nedeniyle yaralandı. Olaydan 1 gün sonra emniyete gelip teslim olan Ayhan Yılmaz, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayhan Yılmaz hakkında, eşi Rabia Yılmaz'a karşı 'tasarlayarak kadın olan eşe karşı kasten öldürme', kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'ya karşı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

18 HAFTALIK HAMİLEYMİŞ

İddianamede Ayhan Yılmaz'ın ifadelerine de yer verildi. Eşi Rabia Yılmaz'ı 5,5 yıldır tanıdığını ve aralarında 2 kez dini nikah kıydıklarını, yaşadıkları sorunlardan dolayı sürekli küsüp barıştıklarını, olaydan 4 ay önce de resmi nikahla evlendiklerini anlatan Ayhan Yılmaz, Rabia'nın kendisinden 18 haftalık hamile olduğunu aktardı. Olaydan yaklaşık 1 hafta önce yaşadıkları sorun nedeniyle Rabia'nın evden ayrılıp annesinin evinde kalmaya başladığını, kendisi hakkında 15 ve 18 Haziran tarihlerinde 2 farklı koruma tedbiri uygulandığını ve bu nedenle aile konutlarına giremediğini belirten Ayhan Yılmaz, kendisine ait bir miktar para ve ziynet eşyasını alabilmek için olay günü kilidi değiştirerek eve girdiğini, Rabia'nın bu durumu fark edip kendisiyle mesajlaştığını, konuşmak için Rabia'nın yanına gitmeye karar verdiğini, ancak ailesi tarafından tehdit edildiği için tedbiren yanına silah almaya karar verdiğini ve 10 bin liraya 1 tabanca satın aldığını söyledi.

BALKON KAPISINDAN EVE GİRMİŞ

Arkadaşının aracını alıp Rabia'nın kaldığı kayınvalidesinin evine gittiğini kaydeden Ayhan Yılmaz, ışıkların kapalı olmasından dolayı evde kimsenin olmadığını anladığını ve daha önceden bu evde 1 ay kaldığından, açık olduğunu bildiği balkon kapısından eve girdiğini, çocuk odasında beklemeye başladığını, yaklaşık yarım saat sonra Rabia'nın annesiyle birlikte eve döndüğünü anlattı. Rabia ile konuşma niyetini, kendisinin gergin olduğunu ve yaşadıkları sıkıntından dolayı sakin şekilde konuşamadıklarını, Rabia'yı çocuk odasına çağırdığını ancak gelmediğini, kendisinin de o anki kızgınlıkla tabancasını çıkarıp hedef göstermeksizin 2-3 el ateş ettiğini kaydetti. İlk ateşte Rabia'nın bulunduğu yere yığıldığını, annesi Ayfer Aydınlı'nın ise bağırarak dışarı kaçtığını belirten Ayhan Yılmaz, bu sırada 2-3 el daha ateş ettiğini ardından kendisinin de dışarı kaçtığını söyledi. Tabancayı evde bıraktığını hatırladığını, evden çıktıktan sonra asri mezarlık tarafına kaçtığını anlatan Ayhan Yılmaz, 1 gece konteynerde kaldığını, ertesi gün de teslim olmaya karar verdiğini belirttiği ifadeleri iddianamede yer aldı.

İddianamede, Ayhan Yılmaz hakkında olay günü 60 gün süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmedilen kararın saat 14.00'da tebliğ edildiği de belirtildi. Yine aynı gün Rabia Yılmaz'ın 17.50'de tedbir kararını ihlal etmesinden dolayı müracaatta bulunduğu, bu nedenle Ayhan Yılmaz'ın arandığı ancak kendisinin il dışında bulunduğu ve ertesi gün müracaata geleceğini beyan ettiğine de iddianamede yer verildi.

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