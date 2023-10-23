Isparta’da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

Isparta’da bir apartta meydana gelen doğalgaz patlamasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Isparta’da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

Olay, Pirimehmet Mahallesi 1741 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartın üçüncü katında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

aw059658-04.jpg Patlama sebebi ile vücudunda yanıklar oluşan Havva D. (48), Mustafa Y. (58) ve sıçrayan cam parçalarından kaynaklı Burak K. (23) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine ve Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

aw059658-09.jpgISPARTA VALİSİ OLAY YERİNİ ZİYARET ETTİ

Olay yerine gelerek yetkilerden bilgi alan Isparta Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, “İtfaiyenin yaptığı ilk tespitlere göre daire içerisinde bulunan doğalgaz şebekesindeki sızmadan kaynaklı olduğu üzerinde duruluyor. Muhtemelen kombide bir gaz sızmasından dolayı, gaz sıkışması meydana gelmesi sonucu bir patlama meydana geliyor. Patlama sonrasında camlarında kırılmasıyla dışarıya da akseden bir etki bırakıyor. Bir kadın vatandaşımızın yüzünde yanıklar var yine bir erkek vatandaşımızın ellerinde yanıklar var. Şuanda tedavi altına alındılar. Bu sırada dışarıda bulunan bir vatandaşımız kolunda cam kırıklarından dolayı tedavi görüyor. İtfaiyemiz ve polisimiz olay yerinde tespitte bulunuyor. Patlamanın neden kaynaklandığına dair ayrıntılı inceleme yapılacak. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmamız devam ettirilecek. Yaralı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

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