Ümraniye’de yer altında büyük patlama

Ümraniye'nin Cemil Meriç Mahallesi, Muşmula Caddesi'nde öğle saatlerinde yer altında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı havaya uçtu, yolda göçük oluştu.

SIKIŞAN GAZIN NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile doğalgaz ve elektrik bakım ekipleri sevk edildi. Caddedeki rögar kapaklarında ölçüm yapan doğalgaz ekipleri herhangi bir kaçağa ve şüpheli duruma rastlamadı. Doğalgaz ekipleri, yer altındaki elektrik ya da internet kablolarındaki yangının, sıkışan gazın etkisiyle patlamaya neden olduğunu düşündüğünü aktardı.

“BOMBA PATLADI ZANNETTİK”

Ekipler caddenin bir bölümündeki elektriği keserek incelemelerini sürdürdü. Patlama yaşanan alanın çevresine ekipler tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Olaya tanıklık eden çevre sakinlerinden Kazım Kolla, "Gümbürtü çıktı, bir patlama oldu. Zannettik bir yerde bir şey oldu. Çıktık dışarıya dumanlar çıkıyor. Rögarın kapağı yan tarafta. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Yerlerden duman çıkıyordu. Dışarı fırladık, çok büyük ses çıktı, bomba patladı zannettik" dedi.