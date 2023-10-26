Ümraniye’de yer altında büyük patlama

Ümraniye'de yer altı kablolarında çıkan yangınla beraber sıkışan gazın etkisiyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle rögar kapağı havaya uçarken yolda göçük meydana geldi.

KAYNAK: DHA
Ümraniye’de yer altında büyük patlama

Ümraniye'nin Cemil Meriç Mahallesi, Muşmula Caddesi'nde öğle saatlerinde yer altında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı havaya uçtu, yolda göçük oluştu.

SIKIŞAN GAZIN NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

00.jpg

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile doğalgaz ve elektrik bakım ekipleri sevk edildi. Caddedeki rögar kapaklarında ölçüm yapan doğalgaz ekipleri herhangi bir kaçağa ve şüpheli duruma rastlamadı. Doğalgaz ekipleri, yer altındaki elektrik ya da internet kablolarındaki yangının, sıkışan gazın etkisiyle patlamaya neden olduğunu düşündüğünü aktardı.

“BOMBA PATLADI ZANNETTİK”

00000.jpg

Ekipler caddenin bir bölümündeki elektriği keserek incelemelerini sürdürdü. Patlama yaşanan alanın çevresine ekipler tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Olaya tanıklık eden çevre sakinlerinden Kazım Kolla, "Gümbürtü çıktı, bir patlama oldu. Zannettik bir yerde bir şey oldu. Çıktık dışarıya dumanlar çıkıyor. Rögarın kapağı yan tarafta. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Yerlerden duman çıkıyordu. Dışarı fırladık, çok büyük ses çıktı, bomba patladı zannettik" dedi.

umraniyede-rogarda-patlama-5419-dhaphoto4.jpg

İlgili Haberler
Adana’da esrarengiz patlama sesleri
Adana’da esrarengiz patlama sesleri
Kayseri’de şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
Kayseri’de şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
Sivas'ta ağaca yıldırım isabet edince korkudan bayıldı
Sivas'ta ağaca yıldırım isabet edince korkudan bayıldı
Isparta’da doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Isparta’da doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz Dünya
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti Gündem
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi