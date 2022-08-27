﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Isparta’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Galip Küçükyaman idaresindeki 07 GKY 95 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü Nacakcıbeli mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Ulusoy ise ağır yaralandı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Sütçüler Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaralanan Mustafa Ulusoy ise, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Galip Küçükyaman'ın Yeşilyurt köyü muhtarı olduğu öğrenildi.



(Kaynak: İHA)