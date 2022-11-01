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Müftü hem Atatürk'e hakaret etti hem de ben yapmadım dedi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde müftülük yapan Ömer Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdıktan sonra "Anlamak istemeyenler Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak avunuyor” mesajını paylaştı. Can, mesajı inkar etti. 

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 08:17
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde müftülük yapan Ömer Can hem Atatürk'e hakaret etti hem de ben yapmadım dedi

Müftü hem Atatürk'e hakaret etti hem de ben yapmadım dedi
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OdaTV'nin haberine göre, daha önce ilçedeki Kur'an Kursları'nın 60 bin liralık elektrik borcunu ödeyenlerin cennete gideceği vaadinde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Yalvaç Müftüsü Ömer Can şimdi de WhatsApp durumundan Atatürk’e hakaret iddialarıyla tartışılıyor. 

Müftü Ömer Can'a ait olduğu söylenen paylaşımda “Fatih Sultan Mehmed Han gemileri karadan yürütüp çağ açıp, çağ kapattı. Reis Yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomik esaretini yıkarak milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlayanlar gözyaşı ile şahadet getirerek Allah’a yaklaşıyorlar. Anlamak istemeyenler Onuncu Yıl Marşı ile tağutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak avunuyorlar” mesajı vardı. Söz konusu mesaj “TOGG açılış töreninin hatırlattığı” ön mesajı ile paylaşıldı. 

Çeşitli sosyal medya hesaplarında Yalvaç Müftüsü Ömer Can’a ait olduğu iddia edilen bir whatsaap durum fotoğrafı paylaşıldı. Bu duruma tepki gösteren Yalvaç Bağkonak Köyü Muhtarı ve ADD Temsilcisi İsmail Başoda da “Yalvaç Müftüsü Ömer Can Whatsaap uygulamasına koymuş olduğun durum hakkında sana söylenecek çok şeyim var… Yalvaç Müftüsü Ömer Can hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atatürk’e hakaret, Halkı kin ve Düşmanlığa tahrik etme suçundan dolayı Suç duyurusunda buldum. Haddini bil Müftü bey” mesajını verdi. 

Müftü Ömer Can ''Bu söylenen tamamen yalandır, iftiradır. Böyle bir paylaşımım olmadı, kuyumu kazıp üzerime oynamaya çalışanlar var. Daha evvel de hakkımda algı yapılmaya çalışılan benzer olaylar yaşandı, haberler çıktı.'' dedi.

Ancak gazeteci Bora Tüfekli, Ömer Can’ın WhatsApp durumunu gördüklerini ve sadece fotoğraf olarak değil, bizzat telefon numarasının ve durumunun göründüğü bir video da çektiklerini ifade etti. 

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