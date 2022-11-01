1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Daha önce elektrik borcunu ödeyene ‘cennet’ vaat etmişti! Müftü, Lozan'ı ve Cumhuriyet'i hedef aldı!

Daha önce elektrik borcunu ödeyene ‘cennet’ vaat etmişti! Müftü, Lozan'ı ve Cumhuriyet'i hedef aldı!

Daha önce Kur’an kursunun elektrik parasını ödeyenlere “cennet müjdeleyen” mesajı ile tepki çeken Müftü Ömer Can, bu kez Lozan’ı ve Cumhuriyeti hedef aldı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 06:08
Takip Et

Müftü, Lozan'ı ve Cumhuriyet'i hedef aldı!

Daha önce elektrik borcunu ödeyene ‘cennet’ vaat etmişti! Müftü, Lozan'ı ve Cumhuriyet'i hedef aldı!
+
Aa
-

Daha önce Kur’an kursunun elektrik parasını ödeyenlere “cennet müjdeleyen” mesajı ile tepki çeken Yalvaç İlçe Müftüsü Ömer Can, Lozan’ı ve Cumhuriyeti hedef aldı.

Can, bir uygulamada, “Reis; yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlamak istemeyenler Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak avunuyor” mesajını paylaştı.

“TAPINARAK AVUNUYORLAR”

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; Can, Whatsapp uygulamasındaki “durum” sekmesinde, “TOGG açılış töreninin hatırlattığı” notuyla bir mesaj paylaştı.

Söz konusu mesajda, “Fatih Sultan Mehmet Han, gemileri karadan yürütüp, çağ açıp, kapattı. Reis; yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlayanlar gözyaşı ile şehadet getirerek, Allah’a yaklaşıyor. Anlamak istemeyenler, Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak, avunuyor” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Can, “Ben öyle bir şey paylaşmadım” diyerek mesajı inkâr etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
2
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
4
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
5
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
6
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
7
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
﻿İstanbul Bakırköy Personel AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul Bakırköy Personel AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul Bakırköy Personel AŞ. işçi alacak
﻿Trafik canavarı ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Trafik canavarı ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Trafik canavarı ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿Enes Ünal attı, Getafe kazandı
﻿Enes Ünal attı, Getafe kazandı
﻿Enes Ünal attı, Getafe kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.