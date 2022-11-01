Daha önce elektrik borcunu ödeyene ‘cennet’ vaat etmişti! Müftü, Lozan'ı ve Cumhuriyet'i hedef aldı!

Daha önce Kur’an kursunun elektrik parasını ödeyenlere “cennet müjdeleyen” mesajı ile tepki çeken Yalvaç İlçe Müftüsü Ömer Can, Lozan’ı ve Cumhuriyeti hedef aldı.

Can, bir uygulamada, “Reis; yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlamak istemeyenler Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak avunuyor” mesajını paylaştı.

“TAPINARAK AVUNUYORLAR”

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; Can, Whatsapp uygulamasındaki “durum” sekmesinde, “TOGG açılış töreninin hatırlattığı” notuyla bir mesaj paylaştı.

Söz konusu mesajda, “Fatih Sultan Mehmet Han, gemileri karadan yürütüp, çağ açıp, kapattı. Reis; yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlayanlar gözyaşı ile şehadet getirerek, Allah’a yaklaşıyor. Anlamak istemeyenler, Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak, avunuyor” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Can, “Ben öyle bir şey paylaşmadım” diyerek mesajı inkâr etti.