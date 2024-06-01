İsraf etmeyi sevmem deyip lavabo giderinde biriken yiyecekleri yedi

Sosyal medyada dikkat çeken bir video, izleyenler arasında şaşkınlık ve tepkilere neden oldu. Bir kullanıcı, lavabo giderinde biriken bezelye ve havuç parçalarını kaşıklayarak yediğini gösteren bir videoyu paylaştı. Videoda, kullanıcının lavabo giderinden yiyecekleri kaşıklayıp yemesi, izleyenlerin midesini bulandırdı ve tepki çekti.

Videonun paylaşılmasının ardından, sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, bu davranışın uygun olmadığını ve hijyenik olmadığını belirterek tepki gösterdi. Yiyeceklerin lavabo giderinde birikmesinin hijyenik olmadığı ve sağlık açısından risk oluşturabileceği yorumları yapıldı.