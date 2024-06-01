Hataylı simitçinin dikkat çeken mesajı: "Allah ölülerine kavuştursun simitçisi"

Hatay’ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi’nde yaşayan evli ve 5 çocuk babası İsa Subaşı, 34 yıldır simit satarak ailesini geçindiriyor. 56 yaşındaki Subaşı, İstiklal Caddesi’nde açtığı tezgahında sattığı simitlerin lezzeti kadar tezgahına yazdırdığı ilginç mesajla da dikkat çekiyor. Subaşı’nın tezgahında "Allah ölülerine kavuştursun simitçisi" yazısı yer alıyor ve bu yazı, bölge halkının ve paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Depremin yıkıcı etkilerine rağmen memleketini terk etmeyen ve burada yaşamaya devam eden İsa Subaşı, bu ilginç mesajıyla ün kazanmış durumda.