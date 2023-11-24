İsrail 39 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria’ya nakledildi.

KAYNAK: AA
İsrail 39 Filistinliyi serbest bıraktı

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledildiği bildirildi.

İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail’deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

Filistinli esirlerin, Gazze’deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Öne Çıkanlar
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Son Haberler
Süper Lig'in şampiyonunu 26 hafta önce açıkladı. Daha önce de bilmişti Spor
Süper Lig'in şampiyonunu 26 hafta önce açıkladı. Daha önce de bilmişti
Şırnak'ta kar nedeni ile kapanan yollar açılmaya çalışılıyor Gündem
Şırnak'ta kar nedeni ile kapanan yollar açılmaya çalışılıyor
Adaçayı yağı cilde iyi gelir mi? Adaçayı yağının faydaları neler? Sağlık
Adaçayı yağı cilde iyi gelir mi? Adaçayı yağının faydaları neler?
Kral Charles ölen İngilizlerin servetini kendi mirasına katmış. Binlerce kişinin mal varlığını aldı Dünya
Kral Charles ölen İngilizlerin servetini kendi mirasına katmış. Binlerce kişinin mal varlığını aldı
Ovacık'ta teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi Gündem
Ovacık'ta teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi
‘Komşunun antibiyotiği’ yarardan çok zarar verebilir. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
‘Komşunun antibiyotiği’ yarardan çok zarar verebilir. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Adile Naşit'in hayatı film oluyor Magazin
Adile Naşit'in hayatı film oluyor