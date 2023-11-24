Son dakika... İsrail 39 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen rehine takasında 39 Filistinli serbest bırakıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... İsrail 39 Filistinliyi serbest bıraktı

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında sabah saat 08.00'de başlayan ateşkesin ardından yapılması planlanan rehine takası süreci başladı. Hamas'ın 13 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail de cezaevlerinde tutuklu 39 kadın ve çocuk esiri serbest bıraktı.

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılmasını doğruladı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistinli Esirler ve Eski Mahkumlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden gün içinde serbest bırakılacak 24 kadın ve 15 çocuğun ismine yer verilmişti.

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REHİNE TAKASLARI DEVAM EDECEK

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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