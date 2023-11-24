İsrail'in ateşkes sonrası Gazze planı belli oldu

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de yayımlanan analizde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyine yeni ve kapsamlı bir saldırı planlayacağı ifade edildi.

Haaretz yazarı Amos Harel'in kaleme aldığı analizde, aylar sürebileceği belirtilen harekatla ilgili İsrail'i bekleyen iki zorluk olduğuna dikkat çekildi.

Bunlardan ilki açıklanırken, Hamas'ın elinde kalan tüm askeri güçleri güneyde topladığı ve İsrail ordusunun ciddi bir direnişle karşılaşabileceği belirtildi. İkinci olaraksa yaklaşık 2 milyon Filistinli sivilin İsrail'in talimatlarıyla kuzeyden güneye gittiğine işaret edildi.

ABD DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan analizde, ABD'nin devreye girdiği üçüncü bir senaryonun da muhtemel olduğu belirtildi. Buna göre Washington, Gazze'nin güneyinde kapsamlı bir operasyon yerine bölgenin kuzeyindeki Hamas hedeflerine nokta atışı harekatlar düzenlemesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapabilir.

Böyle bir durumda ABD Başkanı Joe Biden'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerginliğin artabileceğine de dikkat çekildi.

Haberde, 7 Ekim'de başlayan savaşın başından beri Pentagon'un İsrail ordusuna toplamda yaklaşık 10 bin ton mühimmat gönderdiğine işaret edilerek, "IDF, mühimmat tedariki için tamamen ABD'ye bağımlı durumda" dendi.

HAMAS'IN TEDARİK HATLARI KESİLEBİLİR

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın (WSJ) analizindeyse, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan Selahaddin Yolu'ndaki bazı noktaları ele geçirerek, Hamas'ın tedarik hatlarını kesebileceği yazıldı.

Haberde, IDF'nin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Hamas'a ait askeri karargahların çoğunu halihazırda ele geçirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca güneye düzenlenecek bir operasyonda, IDF'nin Filistinli sivilleri sahil şeridindeki Mavasi bölgesinde toplayıp, burayı "bombardıman yapılmayacak güvenli bir bölgeye dönüştürmeyi" planladığı da aktarıldı.

İSRAİL GAZZE’NİN GÜNEYİNE YOĞUNLAŞTI

Öte yandan İsrail ordusu, son dönemde Gazze'nin güneyindeki saldırılarını da yoğunlaştırdı. IDF'den perşembe gecesi yapılan açıklamada, güneydeki Han Yunus şehrine düzenlenen saldırılarda Hamas'ın bu bölgedeki deniz kuvvetlerinin komutanı Ammar Ebu Celala'nın öldürüldüğü öne sürüldü. Hamas'tan henüz olayla ilgili açıklama yapılmadı.

"SAVAŞ EN AZ İKİ AY DAHA SÜRECEK"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dünkü açıklamasında ateşkes bittikten sonra Gazze'deki operasyonlarını "en az iki ay daha yoğun biçimde sürdüreceklerini" belirtti.

Gallant, askeri harekatlarla Hamas üzerinde baskı kurarak ileride yeniden rehineleri serbest bırakmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.