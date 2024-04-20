İsrail 8 Filistinliyi daha katletti

Kaynak: AA
İsrail 8 Filistinliyi daha katletti
İsrail’in düzenlediği saldırılarda Gazze’de 8 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası toplumdan gelen tüm uyarılara rağmen İsrail ordusu Refah'ın doğusu ile batısında evlere saldırı düzenledi.

Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesindeki saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı ancak yaralı sayısı belirtilmedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Kentin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde Rıdvan ailesine ait bir evin bombalanması sonucu ise 7 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Refah'taki Kuveyt Hastanesine nakledilirken, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralı çıkarmaya devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

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