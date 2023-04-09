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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilere müdahale sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 00:10
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kalkilya'nın Azzun beldesinin girişinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Askerlerin açtığı ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Aid Azzam Selim, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2023 yılı başından bu yana İsrail ordusu ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısı 17'si çocuk, biri kadın olmak üzere 95'e yükseldi.

Yerleşimcilerin saldırısında 4 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırdığı kaydedildi.

Olayda 4 Filistinlinin yaralandığı ve bazı araçların hasar gördüğü bildirildi.

Selfit'te de Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evleri ve araçlarının yanı sıra camide namaz kılan cemaate saldırdı.

Bir grup Yahudi yerleşimci, Deyr Belut beldesindeki Selam Camisi'nde namaz kılan cemaate taş attı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti. (AA)

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