İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 8 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle ve 2'si taşlarla yaralandı.

KAYNAK: AA
İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria'nın Nablus şehrinin güneyindeki Kusra köyü yakınlarındaki Ras en-Nahl bölgesinde Filistinli çiftçiler Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Bölge sakinlerinin İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin saldırısını engellemeye çalışması üzerine çıkan olaylarda 6 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle, 2 Filistinli de taşlarla yaralandı.

Yaralıların durumunun hafif olduğu ve tedaviye alındığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum beldesinde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığını aktardı.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ YASA DIŞI

Kafr Kaddum beldesindeki Filistinliler, arazilerindeki Yahudi yerleşim birimlerine karşı haftalık protestolar düzenliyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 300 civarındaki yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
Son Haberler
Bangladeş'te dang humması: 618 kişi öldü Dünya
Bangladeş'te dang humması: 618 kişi öldü
Gupse Özay'dan müjde ve uyarı aynı anda Magazin
Gupse Özay'dan müjde ve uyarı aynı anda
Kerkük’te sokaklar karıştı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Dünya
Kerkük’te sokaklar karıştı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Virajı alamayan kavun yüklü kamyon devrildi Yaşam
Virajı alamayan kavun yüklü kamyon devrildi
CHP'de ilk ‘Perinaz Mahpeyker’ tepkisi Gamze Taşçıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez Güncel
CHP'de ilk ‘Perinaz Mahpeyker’ tepkisi Gamze Taşçıer'den geldi: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez
Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Yaşam
Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı