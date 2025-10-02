İsrail askerlerinin Sumud Filosu'ndaki bir gemiye baskın anı ortaya çıktı!

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya kaydedildi.

Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.

Askerlerin gemileri bastığı anın görüntüleri ise ortaya çıktı.