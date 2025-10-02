İsrail askerlerinin Sumud Filosu'ndaki bir gemiye baskın anı ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya kaydedildi.

dha-279944-4.jpg

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi.

dha-279944-3.jpg

Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.

dha-279944-5.jpg

Askerlerin gemileri bastığı anın görüntüleri ise ortaya çıktı.

