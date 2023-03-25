﻿Netanyahu İngiltere'de protestolarla karşılandı

Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Rishi Sunak ile görüştü.

Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yapılan karşılama ve görüşme, sokağın karşısında yapılan protestoların gölgesinde geçti.

Netanyahu'yu ve İsrail'i Filistin politikaları nedeniyle eleştiren protestocuların yanı sıra Netanyahu'yu anti demokratik olmakla suçlayan İsrailliler, ayrı ayrı gösteri düzenledi.

Filistin'in özgürlüğü için protestolara katıldığını belirten Ortodoks Yahudi Chaim Blier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ayrı protestoda Netanyahu'nun politikalarını değiştirmesinin dile getirildiğini söyledi.

Ortodoks Yahudilerin Filistinlilerin tüm haklarını desteklediğini ifade eden Blier, "Bizim hükümetle, sağ ya da sol görüşle problemimiz yok. Bizim Siyonist bir ülkeyle, Siyonist bir ülkenin var olmasıyla sorunumuz var. Kutsal topraklarda Siyonist bir devlet olması tamamen sapkınlıktır, insan hakları ihlalidir, insanlığa karşı suçtur ve İsrail devletinin olması Yahudiliğe karşı suçtur." diye konuştu.

Blier, kutsal topraklarda özgür bir Filistin devleti istediklerini de sözlerine ekledi.

"MÜSLÜMAN VE YAHUDİLERİN BİRLİKTE YAŞADIĞI ÜLKELERDE BİRBİRİYLE PROBLEMİ YOK"

Haham Elhanan Beck ise açıklamasında sadece Netanyahu'yu değil tüm İsrail'i protesto ettiklerini belirterek, "İsrail tanrıya karşı isyan içindedir." dedi.

Beck, Müslümanların Yahudilerle değil işgalcilerle sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Müslüman ve Yahudilerin birlikte yaşadığı ülkelerde birbiriyle problemi yok, barış içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere destek için gelen Kajsa Anckarstrom da İngiltere'nin de İsrail'e destek verdiğini kaydederek, İngiltere'de İsrail İHA'ları için parçalar üretildiğini ve bu İHA'ların Gazze'yi bombaladığını söyledi.

Anckarstrom, Britanya'nın sömürgeciliğinin bir sonucu olarak bugün İsrail-Filistin sorunu yaşandığını belirterek, "Balfour Deklarasyonu ile Filistin, Siyonist militanlara yasa dışı olarak verildi." dedi.

Dün geldiği İngiltere'de bugün resmi temaslar gerçekleştirecek olan Netanyahu, Sunak'ın dışında İçişleri Bakanı Suella Braverman'la da bir araya gelecek. (AA)