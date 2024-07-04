İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 5 bin 295 yeni konut inşasına onay verdi

Peace Now'un internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail'in Yüksek Planlama Konseyi, Batı Şeria'daki işgal politikalarını derinleştirmek amacıyla bu büyük ölçekli konut inşaatını onayladı.

Peace Now tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Planlama Konseyi'nin geçtiğimiz günlerde ve bugün olmak üzere iki toplantı düzenlediği ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek yerleşimleri genişletme kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, uluslararası toplumun Filistin devletini tanımasını eleştirerek, Batı Şeria'da yeni yerleşimler kuracaklarını ve bölgedeki İsrail egemenliğini güçlendireceklerini belirtmişti. Smotrich, bu hamleyle Filistin topraklarının ilhak edilmesini ve yasa dışı yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasını hedeflediklerini vurgulamıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi ise daha önce işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı. Bu adım, uluslararası hukuk açısından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğu ve barış sürecine zarar verdiği yönündeki eleştirilere neden olmuştu.

Şu an itibarıyla Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli'nin yaşadığı biliniyor. Uluslararası toplumun çoğunluğu, bu yerleşimlerin Filistin topraklarında barış çabalarını zorlaştırdığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.