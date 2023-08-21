İsrail Batı Şeria’daki saldırılardan sonra İran'ı suçladı

Netanyahu, son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşimleri hedef alan silahlı saldırılardaki artış sonrası İran'ı suçladı.

KAYNAK: AA
İsrail Batı Şeria’daki saldırılardan sonra İran'ı suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bugün Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir yerleşimcinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının düzenlendiği noktayı ziyaret etti.

İsrail güçlerinin incelemelerini sürdürdüğü olay mahallinde konuşan Netanyahu, son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşimleri hedef alan silahlı saldırılardaki artıştan İran'ı sorumlu tuttu.

"YAKALAMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Netanyahu, “İran ve uzantıları tarafından teşvik edilen, yönetilen ve finanse edilen saldırılarla karşı karşıya olduklarını” ileri sürdü.

Silahlı saldırıların faillerini aradıklarını ifade eden Netanyahu, “Katilleri yakalamak için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

Savunma Bakanı Gallant da, "sahada yaşanan değişikliğin, İran finansmanı ve niyetleriyle bağlantılı olduğunu” belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu son günlerde 3 yerleşimcinin öldüğü olayların ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye güçler gönderdi ve askeri baskınlar başlattı.

Batı Şeria’da 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen saldırıda 2 yerleşimci, bu sabah da El Halil'de silahlı saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

Huvvara beldesinde saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, bugün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.

İsrail güçlerinin tüm giriş çıkışları kapatarak askeri kontrol noktaları kurduğu El Halil’de de günlük hayat felç olmuş durumda.

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