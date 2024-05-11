İsrail bir gazeteciyi daha katletti

Kaynak: AA
İsrail bir gazeteciyi daha katletti
İsrail’in Gazze’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda biri gazeteci olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Filistin Haber Ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinden ortasına kadar bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan saldırıda gazeteci Baha Ukaşe, eşi ve oğlu hayatını kaybetti. Gazze şehir merkezindeki eski şehir bölgesinde Sıyam ailesinin evine yapılan saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Ayrıca Gazze'nin Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerindeki 2 eve yapılan saldırılarda da ölü ve yaralılar var.

Sağlık ekipleri, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan evde en az 3 kişinin cesedine ulaşırken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun işgal ettiği Zeytun Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

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