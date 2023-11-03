İsrail bir kez daha Maghazi kampını vurdu: 7 ölü

İsrail'in, Gazze’deki Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
İsrail bir kez daha Maghazi kampını vurdu: 7 ölü

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını 28. gününde de sürdürüyor. Gazze’de sivilleri hedef alarak yoğun bir şekilde saldırı gerçekleştiren İsrail güçleri, bugün bir kez daha Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu. İsrail güçleri sabah saatlerinden itibaren kampta bulunan evleri hedef aldı. Al-Bilbisi, Hamdan ve Zamzam ailelerine ait evler tamamen yok olurken saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık yetkilileri, saldırının ardından enkazda kalanlar olabileceğini ifade ederek arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

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EL AKSA ŞEHİTLERİ HASTANESİ MORGU DOLDU

Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getiriliyor. Hastaların tedavisi için yeteri kadar yatak olmayan hastanede doktorlar hastaları yerlerde tedavi etmek zorunda kalıyor. Bazı hastaların tedavisi hastane koridorlarında sürüyor. Hastane morgunda ise yer kalmadı. Gazze Şeridi’nde yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle araçların çalışamaması sonucu morglardan alınamayan cansız bedenlerin defin işlemleri de yapılamıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk olmak üzere 9 bin 227'ye yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 23 bin 516'ye çıktığı aktarıldı.

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