İsrail bugüne kadar 31 camiyi bombaladı

İsrail ile HAMAS arasında çatışmaların başladığı günden bu yana İsrail'in toplam 31 camiyi bombaladığı açıklandı.

KAYNAK: İHA
İsrail bugüne kadar 31 camiyi bombaladı

Gazze Vakıflar Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında vurulan cami sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail-Hamas çatışmaları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail, Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri, ibadethaneler, okullar olmak üzere birçok noktayı vuruyor.

Gazze Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 5 camiyi daha hedef aldığı ve İsrail güçleri tarafından yıkılan cami sayısının 31’e yükseldiği belirtildi.

Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Yanan evdeki kadını kuryeler kurtardı; köpekleri ile yangından kaçtılar Gündem
Yanan evdeki kadını kuryeler kurtardı; köpekleri ile yangından kaçtılar
Kazada hayatını kaybetti, gönüllü müezzinlik yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Kazada hayatını kaybetti, gönüllü müezzinlik yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da yaşayan İtalyan piyanist: Kendimi hiç yabancı hissetmedim Gündem
Samsun'da yaşayan İtalyan piyanist: Kendimi hiç yabancı hissetmedim
İsrail’den İran’a tarihi tehdit: “Sizi yeryüzünden sileriz” Dünya
İsrail’den İran’a tarihi tehdit: “Sizi yeryüzünden sileriz”
Batman'da silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı Gündem
Batman'da silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı
3 gollü maçın galibi Vanspor FK Spor
3 gollü maçın galibi Vanspor FK
Teoman evleneceği yaşı açıkladı Magazin
Teoman evleneceği yaşı açıkladı