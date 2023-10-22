İsrail bugüne kadar 31 camiyi bombaladı

Gazze Vakıflar Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında vurulan cami sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail-Hamas çatışmaları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail, Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri, ibadethaneler, okullar olmak üzere birçok noktayı vuruyor.

Gazze Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 5 camiyi daha hedef aldığı ve İsrail güçleri tarafından yıkılan cami sayısının 31’e yükseldiği belirtildi.