İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri hayatını kaybetti. Nefesi kesilene kadar ‘Filistin'e Özgürlük’ sloganı atmıştı

Kaynak: AA
İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri hayatını kaybetti. Nefesi kesilene kadar ‘Filistin'e Özgürlük’ sloganı atmıştı
İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma ortak olmayacağım" diyerek kendini yakan ABD askeri Aaron Bushnell öldü.

ABD Hava Kuvvetleri’nden 25 yaşındaki asker Aaron Bushnell kendini ateşe verdikten sonra hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre Metropolitan Polis Departmanı, Bushnell'in, hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD’Lİ ASKER “ARTIK SOYKIRIMA KATILMAYACAĞIM” DİYEREK KENDİNİ YAKTI

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde bulunan Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne gelerek, "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" sözlerini söyledikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendini ateşe vermişti.

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SON NEFESİNE KADAR FİLİSTİN’İ SAVUNDU

Kamuflaj elbisesi ile eylemi gerçekleştiren Bushnell, soluğu kesilene kadar "Filistin'e özgürlük!" diye bağırmıştı. Olay esnasında büyükelçilik polisinin askere önce "Size yardımcı olabilir miyim?", daha sonra "Yere yat" dediği; bir diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" dediği görülmüştü.

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