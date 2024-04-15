İsrail, Çin'in İran'ın saldırısını kınamamasından "mutsuz"

İsrail'in Pekin Büyükelçiliği yetkilisi Yuval Waks, yaptığı basın toplantısında, saldırıyı güçlü şekilde kınamayı ve İsrail'in kendini savunma hakkını açıkça tanımayı beklediklerini belirtti. Ancak Çin'in bu beklentilerini karşılamadığını ifade eden Waks, bu durumdan memnuniyetsizlik duyduklarını dile getirdi.

İsrail yetkilisi Waks ayrıca, Çin ve İran arasındaki iyi ilişkilerin bilincinde olduklarını ve Çinli muhataplarına İran'ın bölgedeki olumsuz rolü ve terör gruplarına desteği konusundaki endişelerini ilettiklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardından yayımladığı açıklamada bölgedeki gerilimden duyulan endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısında bulunmuştu. Ancak İsrail, bu çağrının yeterli olmadığını vurguluyor.

Bu gelişmeler, İran ile İsrail arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yaşanıyor. İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısının ardından İran'ın misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırılar tansiyonu yükseltmişti. İsrail, saldırılara karşılık vereceğini bildirirken, uluslararası toplumun savaşın derhal sona ermesi için çağrılarını yineliyor.