16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Dışişleri Bakanı Cohen savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'da

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'da

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:07
Takip Et

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'da

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'da
+
Aa
-

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümüne yaklaşıldığı şu günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere başkent Kiev'e geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Cohen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine, Ukrayna'ya yardımlarımızın devam ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'nın barış girişimini desteklediğimizi ilettim. İran terörüyle mücadelenin yanı sıra iş birliğini artırmak için yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. İsrail, geçmişte yaptığı gibi bugün de Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
5
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
6
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.