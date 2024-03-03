İsrail, Filistinlilere ait 51 yapıyı yıktı

Kaynak: AA
İsrail, Filistinlilere ait 51 yapıyı yıktı
İsrail, şubat ayı boyunca işgal altındaki Filistinlilere ait 51 yapıyı yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı aylık rapora göre, İsrail ordusu şubat ayında Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 31 yıkım operasyonu düzenledi, 34 adrese de yıkım ihbarı verdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 15'i kırsal bölgede olmak üzere Filistinlilere ait toplam 51 yapı yıkıldı

Raporda aynı zamanda, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şubat ayı süresince abluka altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1195 saldırı düzenlediği belirtildi.

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Diğer yandan Filistin Kalkınma, Özgürlükler ve Medya Merkezinden (MADA) yayımlanan raporda, şubat ayı boyunca İsrail'in Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 47 farklı olayda basın özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Ayrıca raporda, İsrail kuvvetlerinin şubat ayında Gazze Şeridi'nde 10 gazeteciyi öldürdüğü vurgulanırken, gazetecilere yönelik ihlallerin darp, taciz, alıkoyma, gözaltı, haber takibini engelleme şeklinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

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