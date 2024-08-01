İsrail Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

Kaynak: AA
İsrail Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan Delal el-Mağribi okulunu bombaladı.

Okulun tamamen yerle bir olduğu saldırıda 2'si çocuk en az 13 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Sivil Savunma ekipleri okulun enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinlinin öldüğü, 91 bin 128 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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