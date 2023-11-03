İsrail Gazze Şeridi’nde BM okulunu vurdu

İsrail akşam saatlerinde Şifa Hastanesi’nde ambulans konvoyuna düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler’e bağlı bir okulu vurdu.

KAYNAK: AA
İsrail Gazze Şeridi’nde BM okulunu vurdu

İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini vuruyor.

Akşam saatlerinde Şifa Hastanesi’nde bulunan ambulans konvoyuna saldıran İsrail savaş uçakları, saatler sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı okulu vurdu.

Usame Bin Zaid Okulu’na düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilirken, henüz can kaybına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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