İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 98 gündür sürüyor. Saldırılarını arttıran İsrail ordusu, Han Yunus, Deir Al-Balah, Zawaida bölgesi, Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarını hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Deir el-Balah’taki bir evi hedef alması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail’in farklı noktalara gerçekleştirdiği saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail hava kuvvetleri, yaralıları ve cansız bedenleri almak için olay yerine ulaşmaya çalışan ambulans ve kurtarma ekipleri de hedef alındı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Refah kentinin doğusunda bir evi de vurdu. Gerçekleştirilen hava saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 9 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybının 23 bin 357'ye yükseldiği ifade edildi.