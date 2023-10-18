İsrail, Gazze'de bulunan Kudüs Hastanesi yakınlarında bir evi vurdu

Hastane saldırısından sonra tepkilere rağmen bombardımana devam eden İsrail, Gazze'de bulunan Kudüs Hastanesi yakınlarında bir evi bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi paylaşılıyor.
18 Ekim 2023 Çarşamba
Hastane saldırısından sonra tepkilere rağmen bombardımana devam eden İsrail, Gazze'de bulunan Kudüs Hastanesi yakınlarında bir evi bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi paylaşılıyor.
Hastane saldırısından sonra tepkilere rağmen bombardımana devam eden İsrail, Gazze'de bulunan Kudüs Hastanesi yakınlarında bir evi bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi paylaşılıyor.