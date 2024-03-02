İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere son 48 saat içinde ikinci kez saldırdı.

İsrail askerlerinin yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Önceki saldırıda ise, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleşmiş, bu saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engellemektedir. Bu nedenle Mısır ve Ürdün, son olarak da ABD, Gazze’ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.