İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü

Kaynak: AA
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü
İsrail ordusunun aylardır saldırdığı, zorla aç bıraktığı, işgal altındaki Gazze'de insani yardım aracını vurması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insani yardım malzemelerini taşıyan araç İsrail ordusu tarafından vuruldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürülürken çok sayıda kişi de yaralandı.

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İsrail ordusu daha evvel de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze’nin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş ederek hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.

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