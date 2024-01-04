İsrail Gazze’ye bomba yağdırdı:40 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 90 gündür sürüyor. İsrail ordusunun bölgede yoğunlaştırdığı bombardımanında çoğu çocuk ve kadın 22 bin 313 kişi yaşamını yitirirken, İsrail güçleri bölgede aralıksız saldırılarını sürdürüyor.

İsrail askerleri dün geceden bu yana sivillerin olduğu bölgeye bomba yağdırdı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında 20, Filistin Kızılayı’na (PRCS) ait merkeze düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgenin güneyindeki Refah kentindeki hava saldırısında ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

EL-MASAWİ’DE 14 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki El-Masawi bölgesine de saldırı düzenledi. Salah ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen saldırıda aynı aileden 14 kişi yaşamını yitirirken, onlarca Filistinli yaralandı. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin en gencinin 5 yaşında olduğunu ve tamamına yakınının 10 yaşın altında olduğunu açıkladı.

BATI ŞERİA’DA BASKIN: 1 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tubas şehrine bağlı Tamun kasabasına baskın gerçekleştirdi. İsrail güçlerinin bölgedeki çok sayıda eve düzenlediği baskınlar esnasında vurduğu 29 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi.