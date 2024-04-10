İsrail, Gazze’ye insani yardım girişi yeni geçiş noktası açacak

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'deki insani krizin derinleştiği bir dönemde, İsrail, yardımların girişi için yeni bir geçiş noktası öngörüyor.

Bakan Gallant, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını hızlandıracak olan yeni geçiş noktasının İsrail'in Zikim köyü ile Filistin'in As-Siafa köyü arasında olacağını belirtti.

Bu adımın yardım akışı üzerinde doğrudan bir etkisi olacağını vurgulayan Gallant, "Gazze'yi yardımlarla doldurmayı planlıyoruz. Ayrıca güvenlik kontrollerini kolaylaştıracak ve uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı güçlendirecek" dedi.