İsrail, Gazze’ye insani yardım girişi yeni geçiş noktası açacak

Kaynak: İHA
İsrail, Gazze’ye insani yardım girişi yeni geçiş noktası açacak
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne denizaşırı ülkelerden ya da komşu Ürdün'den insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir geçiş noktası açacaklarını duyurdu.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'deki insani krizin derinleştiği bir dönemde, İsrail, yardımların girişi için yeni bir geçiş noktası öngörüyor.

Bakan Gallant, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını hızlandıracak olan yeni geçiş noktasının İsrail'in Zikim köyü ile Filistin'in As-Siafa köyü arasında olacağını belirtti.

Bu adımın yardım akışı üzerinde doğrudan bir etkisi olacağını vurgulayan Gallant, "Gazze'yi yardımlarla doldurmayı planlıyoruz. Ayrıca güvenlik kontrollerini kolaylaştıracak ve uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı güçlendirecek" dedi.

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